Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zwei Verletzte nach Fahrradunfall

Lingen (ots)

Am Montagabend ist es an der Strootstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Beteiligten gekommen. Ein 64-jähriger Mann und seine 62-jährige Ehefrau waren gegen kurz nach 19.30 Uhr mit dem Fahrrad in Richtung Brunnenstraße unterwegs. Der Ehemann wollte nach links in die Werkstättenstraße abbiegen, was seine Frau zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß. Während der Ehemann mit leichten Verletzungen davonkam, musste dessen Ehefrau in Krankenhaus eingeliefert werden.

