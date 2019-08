Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Messerangriff in Geeste, Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Nachdem es am frühen Montagmorgen in Geeste, Ortsteil Dalum, zu einem Zwischenfall gekommen ist, bei dem ein Polizeibeamter durch einen Messerangriff verletzt wurde, suchen die Ermittler nun Zeugen. Mittlerweile ist bekannt geworden, dass der tatverdächtige 32-jährige Pole bereits vor der Tat im Bereich An der Schaftrift und an der Danziger Straße auffällig geworden ist. Zeugen, die den Mann dort zwischen 4 und 5.20 Uhr wahrgenommen haben, mögen sich bitte bei der Polizei melden. Ferner werden Bekleidungsgegenstände des Täters gesucht, die er möglicherweise in den genannten Straßen zurückgelassen hat. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen. Zum Motiv liegen nach wie vor keine detaillierten Informationen vor.

siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4357490

