Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Körperverletzung im Stadtpark

Nordhorn (ots)

Am Samstagabend ist es im Stadtpark am Mühlendamm zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen kurz nach 19.30 Uhr wurde ein 47-jähriger Mann aus dem Sudan mehrfach von einem bislang unbekannten Täter gegen das Schienbein und den Knöchel getreten. Das Opfer musste im Krankenhaus erstversorgt werden. Zu den Umständen der Tat liegen aktuell keine näheren Informationen vor. Der Täter wird als etwa 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er trug ein schwarzes Basecap, ein weißes Hemd mit schwarzen Streifen sowie eine schwarze Hose. Er war in Begleitung einer gleichaltrigen, etwa 1,80 Meter großen Frau mit schwarzen Haaren. Sie hatte auf dem linken Arm ein Tattoo und war mit einem hellen Oberteil und einer blauen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

