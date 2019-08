Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen -Zeugen nach Körperverletzung und Sachbeschädigung gesucht

Lingen (ots)

Am vergangenen Freitag ist es gegen 22:40 Uhr in der Strootstraße, in Höhe der dortigen Fußgängerbrücke, zu einer Sachbeschädigung gekommen.

Drei junge Männer brachen bei einem am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes den auf der Motorhaube angebrachten Stern ab. Ein Zeuge beobachtete die Tat, folgte den drei jungen Männern und sprach sie auf ihr Fehlverhalten an. Im Anschluss kam es mit einem der jungen Männer zu einer Rangelei. Dabei erhielt der Zeuge einen Schlag ins Gesicht und wurde leicht verletzt. Die erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden ca. 20 Jahre alten Männer entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (0591)-870 in Verbindung zu setzen.

