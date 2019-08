Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beamtinnen in Spitzenämter der Polizei Niedersachsen befördert Innenminister Pistorius: "Starkes Zeichen für Chancengleichheit"

Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, hat am heutigen Tag (26.08.2019) Andrea Menke und Nicola Simon zu Leitenden Polizeidirektorinnen in der Poli-zeidirektion Osnabrück befördert. Erstmals leisten somit drei Polizeivollzugsbeamtinnen ih-ren Dienst bei der niedersächsischen Polizei im Statusamt A 16 NBesG. "Ich freue mich sehr, dass die herausragenden Leistungen dieser beiden fachlich versierten und sehr aner-kannten Kolleginnen mit der Beförderung gewürdigt worden sind. Ich werde mich weiter da-für einsetzen, dass es gelingt, gezielt Frauen in Spitzenämter der niedersächsischen Polizei zu bringen", gratuliert Minister Pistorius. Die Leiterin der Polizeiinspektion Osnabrück, Andrea Menke, ist seit 1985 Polizeibeamtin des Landes Niedersachsen. Ihre bisherige dienstliche Laufbahn ist von umfangreichen Er-fahrungen im Bereich der Leitung von Stabsdezernaten und Dienststellen geprägt. In ihrer polizeilichen Karriere hat die 54-Jährige zuletzt langjährig das Dezernat "Einsatz und Ver-kehr" der PD Osnabrück geleitet und war als "Leiterin Einsatz" der Polizeiinspektion Osnab-rück tätig. Die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon, ist seit 1987 Polizeibeamtin des Landes Niedersachsen. Die 50-Jährige hat in ihrer dienstlichen Karriere insbesondere im Bereich Einsatz und Verkehr sowie als Dienststellenleiterin umfassende Er-fahrungen gesammelt. Zuletzt war sie Referatsteilleiterin im Niedersächsischen Innenminis-terium.

