POL-RBK: Leichlingen - Handwerkerfahrzeuge im Visier von Dieben

Gleich zwei Vorfälle von Werkzeug-Diebstahl aus Handwerker-PKWs ereigneten sich von Montag auf Dienstag (25.06.) in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr.

In der Neustraße schnitten Täter ein Loch in die Karosserie am Heckbereich eines weißen Renault Traffic und öffneten so den Türmechanismus. Anschließend entwendeten die Täter Werkzeugmaschinen der Marken Milwaukee und Hilti.

Die zweite Tat ereignete sich außerhalb des Zentrums in der Eichenstraße auf einem Kfz-Einstellplatz am Stadtrand von Leichlingen. Die unbekannten Täter schlugen die Scheiben eines Kleintransporters auf und öffneten so die Tür. Danach entwendeten sie einen Werkzeugkoffer mit Maschinen der Marken Rotenberger, Dewalt und Hilti aus dem weißen Daimler-Chrysler. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

