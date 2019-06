Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Pkw landet auf dem Dach - drei Verletzte

Bild-Infos

Download

Overath (ots)

Am Dienstagabend (25.06.) ist in Eulenthal ein Dacia auf dem Dach gelandet. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

Ein 18-jähriger Golf-Fahrer aus Overath war um 20.15 Uhr auf der Propsteistraße von Overath in Richtung Leyenhaus unterwegs. An der Einmündung Eulenthaler Straße bog vor dem jungen Mann ein anderes Fahrzeug gefahrlos ab. Als der Golf-Fahrer unmittelbar danach nach links in Richtung Sonne abbog, kam es zu dem Unfall mit dem von links kommenden Dacia. Ein 19-jähriger Overather fuhr mit dem Dacia auf der vorfahrtsberechtigen Eulenthaler Straße in Richtung Kern.

Bei dem Zusammenstoß kippte der Dacia auf das Dach, der 19-Jährige blieb wie durch ein Wunder augenscheinlich unverletzt. Erst am späten Abend spürte er seine Schmerzen und seine Familie brachte ihn zur Beobachtung ins Krankenhaus. Der Golf-Fahrer erlitt schwere, sein 18-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die jungen Männer zur Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtschaden wird gut 20.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (rb)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell