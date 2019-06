Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Pedelec-Fahrer übersehen

Odenthal (ots)

Ein 53-jähriger Odenthaler ist am Dienstagabend (25.06.) in Glöbusch verletzt worden.

Der Pedelec-Fahrer benutzte um 18.30 den für beide Richtungen freigegebenen Geh/Radweg neben der Bergstraße - von Odenthal kommend in Richtung Blecher. Gleichzeitig wollte ein 52-jähriger VW-Fahrer aus Odenthal von der Schlinghofener Straße nach rechts in Richtung Odenthal abbiegen. Nach eigenen Angaben schaute er zunächst nach rechts, dann nach links und fuhr an. Die Sicht nach rechts war durch eine hohe Hecke eingeschränkt.

Dabei kam es zum Unfall mit dem von rechts kommenden Radfahrer. Dieser erlitt eine leichte Beinverletzung und wollte selbstständig zum Arzt gehen. Der Sachschaden blieb mit knapp 2.000 Euro gering. (rb)

