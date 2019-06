Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - am frühen Morgen mit zur Blutprobe

Overath (ots)

Ein aufmerksamer Lkw-Fahrer hat am frühen Mittwochmorgen (26.06.) einen Fiesta gemeldet, der in Schlangenlinien über die Autobahn fuhr.

Der Zeuge teilte noch mit, dass das Auto um kurz vor 06.00 Uhr an der Abfahrt Untereschbach abfuhr. Die Beamten der dortigen Polizeiwache hielten den Ford in Höhe der Wache an.

Bei der Überprüfung konnte sofort starker Alkoholgeruch bei dem 45-jährigen Overather festgestellt werden. Der Alkohol-Vortest bestätigte dann auch den Verdacht des Lkw-Fahrers - der 45-Jährige pustete über 1,5 Promille. Es folgte die Blutprobe auf der Wache. Der Führerschein wurde sichergestellt. (rb)

