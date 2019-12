Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am vergangenen Freitagnachmittag in der Waldfischbacher Hauptstraße wurde der Führer eines PKW mit Anhänger kontrolliert, der hierfür keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Ihm droht eine Anzeige. Außerdem wurden mehrere Verwarnungen ausgesprochen und es gab vier kleinere Beanstandungen an Fahrzeugen.

