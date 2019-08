Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Vater stürzt Sohn und sich selbst von der Brücke

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill, 04.Aug.2019

Vater stürzt Sohn und sich selbst von der Brücke

Am Samstagabend, 03. August starben ein 36 Jahre alter Mann und sein 9 Jahre alter Sohn. Beide waren deutsche Staatsangehörige. Der Vater lebte im Landkreis Marburg-Biedenkopf, der Sohn wohnte bei der Mutter im Kreis Siegen Wittgenstein. Aufgrund der kriminalpolizeilichen Ermittlungen gehen die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei derzeit davon aus, dass der Vater zunächst seinen Sohn und dann sich selbst von der Ambachtalbrücke auf der A 45 in den Tod stürzte. Die Kriminalpolizei fand einen Abschiedsbrief in dem auf der Brücke abgestellten Auto des Vaters.

Eine Verkehrsteilnehmerin informierte die Polizei erstmals gegen 21.30 Uhr. Für die beiden Personen auf der Landstraße zwischen Burg und Uckersdorf kam jede Hilfe zu spät kam. Noch während der ersten Ermittlungen, meldete sich die Mutter des Jungen wegen des in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Abschiedsbrief des Ex-Mannes bei der Polizei.

Zwar gibt es derzeit keine Hinweis auf eine Beteiligung weiterer Personen, trotzdem sind die bei Todesermittlungsverfahren üblichen Untersuchungen zu den Gesamtumständen noch nicht abgeschlossen, sodass derzeit keine weiteren Einzelheiten zum Geschehen möglich sind.

Wegen möglicher Nachahmungstaten berichtet die Polizei üblicherweise nicht über Suizide oder Suizidversuche. Im vorliegenden Fall berichtete die Polizei ausnahmsweise wegen der bereits erfolgten Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und den damit verbundenen falschen Mutmaßungen und Rückschlüssen.

Weitere Informationen sind nicht vor Montag zu erwarten und behält sich die Staatsanwaltschaft Wetzlar vor.

Martin Ahlich Pressesprecher der Polizei

Rückfragen zu dieser Meldung bitte unter Tel. 06421/406120

Rückfragen bitte an: siehe Text!





Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell