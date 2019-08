Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: betrunken Unfall verursacht

Hakenkreuze auf Kinderspielplatz

weitere Brände - Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung

E-Bike entwendet

Kupferspäne gestohlen

Dillenburg (ots)

Haiger -Haiger - betrunken Unfall verursacht

Ein 38-jähriger Seat-Fahrer fuhr in der Nacht zu heute (02.08.2019), um 00:25 Uhr auf der Bundesstraße 255 von Allendorf in Richtung Sechshelden. Offenbar fuhr er zu schnell in den Kreisverkehr in Höhe der Willy-Kröckel-Allee Ecke Hansastraße. Der aus einem Dillenburger Stadtteil stammende Fahrer krachte mit dem linken Vorderrad seines Ibiza gegen den Bordstein des inneren Kreises. Er verlor die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Straße ab, überquerte den Gehweg und stieß mit dem rechten Vorderrad gegen den dort befindlichen Randstein. Durch die Wucht des Aufpralls riss das rechte vordere Rad des schwarzen ST ab. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden beläuft sich auf 3.150 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die herbeigerufenen Polizisten Alkoholgeruch beim Ibiza-Fahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,66 Promille. Der 38-Jährige musste mir zur Dillenburger Wache. Dort nahm ein Arzt ihm Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher.

Dillenburg-Oberscheld - Hakenkreuze auf Kinderspielplatz

Unbekannte ritzten insgesamt drei Hakenkreuze in einen Picknick-Tisch auf dem Kinderspielplatz im Hans-König-Weg. Die etwa 25 Quadratzentimer großen Hakenkreuze wurden zwischen Mittwoch (31.07.2019), 16:00 Uhr und Donnerstag (01.08.2019), 19:00 Uhr mit einem spitzen Gegenstand in den Tisch geritzt. Wer hat die bislang unbekannten Vandalen beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Offenbach und Mittenaar-Bellersdorf - weitere Brände / Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung

Erneut brannte ein Heuballen. Gestern Morgen (01.08.2019) zündete ein unbekannter Feuerteufel insgesamt zwei Heuballen an. Der erste Ballen befand sich rechtsseitig neben dem Feld- und Radweg zwischen Bicken und Offenbach. Die zweite Brandstelle befand sich neben dem Feld-und Radweg zwischen Offenbach und Bischoffen in der Feldgemarkung "Unterm Steinberg". In beiden Fällen rückte die Feuerwehr zwischen 05:30 Uhr und 06:00 Uhr aus. Einen dritten Brand löschte die Feuerwehr Mittenaar bereits am Mittwochmorgen (31.07.2019). Auf dem Parkplatz zum ehemaligen Depot zwischen Bicken und Bellersdorf brannte um 05:00 Uhr ein Waldstück von etwa 10 Quadratmetern. Die Kriminalpolizei ermittelt in allen drei Fällen wegen Brandstiftung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen der Brände gesehen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Mittenaar-Offenbach -E-Bike gestohlen

Am Dienstagmorgen (30.07.2019) entwendeten unbekannte Diebe ein E-Bike am Untermühlenweg. Die 57-jährige Fahrradbesitzerin hatte ihr grün-schwarzes Zweirad mit einem Schloss gesichert. Zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr schlugen die Diebe zu und stahlen das Fahrrad samt Schloss. Der Wert des Mountainbikes wird mit 3.582 Euro beziffert. Wer kann Angaben zum Verbleib des E-Mountainbikes der Marke Giant Modell Full-E+2 Power L machen? Hinweise erbittet die Polizei Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Lahnau-Dorlar - Kupferspäne gestohlen

Zwischen Mittwoch (31.07.2019) und Donnerstag (01.08.2019) verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Am Römerlager". Die Unbekannten gelangten über einen Feldweg auf die Rückseite der Firma. Offenbar schraubten sie den Zaun aus der Verankerung und gelangten auf das Gelände der Firma. Dort stahlen die Diebe Kupfer und Spezialkupfer. Der Schaden wird mit 10.050 Euro beziffert. Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeug zwischen 23:00 Uhr und 08:00 Uhr im Bereich der Straße "Am Römerlager" oder auf dem dahinterliegenden Feldweg beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

