POL-LDK: - Dieb scheitert an Fahrradschloss - Nach Unfall Polizei beleidigt - Unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Dillenburg: Fahrraddieb scheitert an Sicherung -

An der Bäckereifiliale beim Lidl in der Herwigstraße versuchte am Dienstag (30.07.2019) ein Unbekannter ein Fahrrad zu stehlen. Die Besitzerin stellte ihr Bike gegen 14.50 Uhr an dem Radständer direkt neben dem Unterstand für Einkaufswagen ab und sicherte es mit einem Schloss. Als sie gegen 20.35 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein Dieb vergeblich versucht hatte das Schloss zu knacken. Dabei wurde es so beschädigt, dass sie es selbst nicht mehr öffnen konnte. Die Feuerwehr rückte an und flexte die Sicherung kurzerhand auf. Das rund 50 Euro teure Schloss ist nun nicht mehr zu gebrauchen. Die Polizei Dillenburg bittet Zeugen, die den Täter an dem weißen Fahrrad der Marke "Trek" beobachteten, sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Solms-Oberndorf: BMW überschlägt sich / Betrunkener beleidigt Polizisten -

Gestern Abend (30.07.2019) verunglückte bei Oberndorf ein 23-jähriger BMW-Fahrer. Der 23-Jährige beleidigte Polizisten und musste im Rettungswagen an der Trage fixiert werden. Gegen 20.00 Uhr war der Braunfelser mit einem BMW zwischen Oberndorf und Braunfels unterwegs. In einer Kurve kam er wegen überhöhter Geschwindigkeit mit dem Wagen von der Fahrbahn, überfuhr zwei Schilder und landete auf dem Dach. Er konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und zog sich Prellungen zu. Die Erstversorgung übernahmen Rettungsassistenten in einem Rettungswagen. Da der Braunfelser eine deutliche Alkoholfahne hatte, eröffneten ihm die Polizisten, dass er vorläufig festgenommen und eine Blutentnahme angeordnet sei. Der Braunfelser wurde immer aggressiver und musste letztlich an der Trage fixiert werden. Auch mittlerweile an der Unfallstelle eingetroffene Bekannte des Crashpiloten schafften es nicht ihn zu beruhigen. An der Unfallstelle und auf dem Weg ins Krankenhaus titulierte er die Beamten als "Scheiß Bullen" und "Spasten". Er bezeichnete sich selbst als Polizeifeind und erklärte die "Bullen ohne Weste und Knarren fertig zu machen". Während der Untersuchung im Krankenhaus und der sich anschließenden Blutentnahme gingen die Beschimpfungen weiter. Auch in Anwesenheit seines Anwalts beleidigte er fortwährend die Polizisten. Die stellten seinen Führerschein sicher und übergaben ihn in die Obhut des Krankenhauses. Auf den Braunfelser kommen nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung und Bedrohung zu.

Wetzlar: Berauscht am Steuer -

Mit einer Blutentnahme auf der Wetzlarer Polizeiwache endete heute Morgen (31.07.2019) die Drogenfahrt eines 53-Jährigen. Einer Streife der Wetzlarer Ordnungshüter fiel der Hüttenberger in seinem Toyota auf. Gegen 11.00 Uhr stoppten sie ihn auf der Frankfurter Straße. Da der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordneten die Ordnungshüter eine Blutentnahme an.

