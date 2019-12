Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Cappel - Trunkenheitsfahrt

Lippstadt (ots)

Sonntagmittag meldete eine Zeugin einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer, der gerade an einer Tankstelle an der Beckumer Straße als Fahrer in einen Wagen eingestiegen sei. Der 30-jährige Lippstädter konnte dann in der Nähe der Tankstelle durch die Polizei kontrolliert werden. Die Vermutungen der Zeugin bestätigten sich auch bei den Beamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab fast 2 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Den Führerschein wird der Lippstädter nun vermutlich für eine längere Zeit abgeben müssen. (reh)

