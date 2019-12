Polizei Düren

POL-DN: Gaststätteneinbrecher waren in Jülich

Jülich (ots)

In der Nacht zum Samstag drangen derzeit unbekannte Täter in zwei Jülicher Gasthöfe ein. Die Polizei hat an den Tatorten eine Spurensuche betrieben. Die Auswertung dauert derzeit an.

Betroffen sind zwei Gaststätten in der Bongardstraße und Bauhofstraße. Der oder die Täter hatten vermutlich in der Zeit nach 02:00 Uhr am frühen Samstagmorgen Haupt- und Zwischentüren gewaltsam geöffnet, um in die Objekte eindringen zu können. Dabei entstand Sachschaden. Zudem wurden im Keller der Bauhofstraße mehrere Räume aufgebrochen und durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine unbekannte Menge Zigaretten entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden bei der Leitstelle der Polizei unter Telefon 02421/949-0 entgegen genommen.

