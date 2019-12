Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Wechsel in der Leitung des Polizeikommissariats Bad Lauterberg: Verabschiedung von EPHK Hantke und Amtseinführung von EPHK Schwarze

Bad Lauterberg (ots)

Am Mittwoch, dem 18.12.2019, wurde der Leiter des Polizeikommissariates Bad Lauterberg, EPHK Burkhard Hantke, feierlich in der Gaststätte "Hausberg" durch den Präsidenten der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig, verabschiedet. Seit 2017 leitete Herr Hantke die Dienststelle in Bad Lauterberg und wurde nun in den Ruhestand versetzt.

Der Präsident dankte Burkhard Hantke für seine langjährige und engagierte Arbeit bei der niedersächsischen Landespolizei und wünschte ihm alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt. "Mit der Versetzung von Burkhard Hantke verlässt nicht nur ein überaus einsatzerfahrener Beamter die Polizei, sondern auch ein sehr freundlicher, hilfsbereiter und loyaler Mensch, der immer ein offenes Ohr für seine Mannschaft hatte und sich für die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt hat", betonte Lührig.

Die Einführung des neuen Leiters des Polizeikommissariates, EPHK Schwarze, übernahm ebenfalls der Polizeipräsident. "Mit Herrn Schwarze kommt eine ebenso erfahrene wie kompetente Führungsperson in den hiesigen Kurort, die auf einen ausgesprochen einsatzgeprägten Werdegang mit vielen Führungsverwendungen zurückblicken kann."

EPHK Schwarze war zuletzt Leiter des Einsatz- und Streifendienstes 2 der Polizeiinspektion Göttingen und konnte davor verschiedene Führungsdienstposten in Göttingen, Duderstadt und Hann. Münden wahrnehmen. Der 50-jährige lebt mit seiner Familie im Eichsfeld und ist seit über 30 Jahren im Polizeidienst. Seit mehreren Wochen hatte Guido Schwarze die Gelegenheit, die Dienststelle in Bad Lauterberg kennenzulernen und sich auf die Übernahme der Amtsgeschäfte vorzubereiten.

"Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass mit Herrn Hantke ein erfahrener Leiter das hiesige Polizeikommissariat verlässt, mit Herrn Schwarze jedoch auch ein kompetenter und zuverlässiger Dienststellenleiter nachrückt", äußerte der Polizeipräsident im Hinblick auf den Amtswechsel in Bad Lauterberg vor fast 40 Gästen.

Auch der Bürgermeister der Stadt Bad Lauterberg, Herr Dr. Thomas Gans, schloss sich den Worten des Polizeipräsidenten an, dankte Herrn Hantke für die gute Zusammenarbeit und begrüßte Herrn Schwarze in seinem neuen Amt. Neben dem Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, Thomas Rath, nahmen auch Vertreter der Kommune, der Feuerwehr und weiterer Institutionen an der Veranstaltung teil.

