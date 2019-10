Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Automatenaufbruch verhindert

Schöppingen (ots)

Eine Zeugin verhinderte in der Nacht zum Mittwoch einen Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Gegen 01.15 Uhr hielten sich drei dunkle gekleidete Personen im Bereich Münsterstraße/Bonner Straße auf. Sie waren mit einem weißen, sportlichen Kleinwagen gekommen. Ihre Gesichter hatten sie durch ihre Fellkapuzen verdeckt. Eine Person stand am Fahrzeug und stand augenscheinlich "Schmiere", während die anderen beiden den Automaten angehen wollten. Der Schrei einer Zeugin verhinderte dies. Ein Täter hielt eine Axt in den Händen, stoppte die Ausholbewegung und flüchtete mit seinen Mittätern mit dem Pkw in Richtung Düsseldorfer Straße.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

