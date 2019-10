Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Blauer Wagen nach Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr eine 71-jährige Autofahrerin gegen 10.00 Uhr die Dinxperloer Straße stadtauswärts. Beim Linksabbiegen in die Kurfürstenstraße streifte sie mit dem rechten Außenspiegel einen größeren, blauen Pkw. Nach ihren Angaben habe sie an der nächsten Möglichkeit eingeparkt und sei zur Unfallstelle zurückgekehrt. Den mutmaßlich beschädigten Wagen konnte sie jedoch nicht mehr auffinden.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Halter des größeren, blauen Fahrzeugs, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

