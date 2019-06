Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in zwei Kioske

Mainz (ots)

Mittwoch, 05.06.2019, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 06.06.2019, 06:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kommt es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Göttelmannstraße. Unbekannte Täter schlagen eine Scheibe ein und gelangen so in den Kiosk. Sie öffnen die Kasse und entwenden das darin befindliche Wechselgeld.

In einem weiteren Kiosk in unmittelbarer Umgebung kommt es ebenfalls zu einem Einbruch - diesmal bleibt es jedoch beim Versuch. Die unbekannten Täter schieben den Rollladen zum Kioskfenster hoch, klemmen ihn mit einer Kunststoffmülltonne fest und beschädigen ein Fenster. Aus bisher unbekannten Gründen lassen die Täter von dem Objekt ab und flüchten. Es wird nichts entwendet.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei beiden Einbrüchen um die gleichen Täter handelt. Es konnten Spuren gesichert werden.

Am frühen Donnerstagmorgen wird in der Göttelmannstraße an der Bushaltestelle "Volkspark" Richtung Innenstadt ein herrenloses Fahrrad gemeldet. Bei dem Fahrrad liegen zwei aufgerissene Geldbanderolen und ein paar Münzen. Vermutlich stammen diese aus dem Kiosk-Einbruch in der Göttelmannstraße. Ob das gefundene Fahrrad mit dem Einbruch in Verbindung steht, wird derzeit ermittelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

