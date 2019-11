POL-HS: Taschendiebstahl

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Eine 43-jährige Frau aus Heinsberg wurde am 26. November (Dienstag) Opfer eines Taschendiebstahls. Gegen 14.30 Uhr stand sie an einer Bushaltestelle an der Boos-Fremery-Straße und beabsichtigte mit dem Bus nach Heinsberg zu fahren. Dabei hatte sie ihre Geldbörse in die rechte Jackentasche gesteckt. Als sie in den Bus einsteigen wollte, musste sie feststellen, dass ihr diese zwischenzeitlich entwendet wurde. In dem Portemonnaie befanden sich Bargeld, Bankkarten sowie weitere persönliche Dokumente.

Neben solchen Gelegenheiten ist auch die bevorstehende Weihnachtszeit bei Taschendieben sehr beliebt, da sie ihrer "Arbeit" im dichten Gedränge in Geschäften oder auf dem Weihnachtsmarkt besonders unauffällig nachgehen können.

Um nicht Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, rät die Polizei:

 Tragen Sie Geld, Zahlungskarten und Papiere sowie Ihr Smartphone immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.  Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.  Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.  Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Tasche oder den Korb, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.  Stellen Sie Ihre Handtasche nie unbeaufsichtigt ab oder hängen sie irgendwo auf.

