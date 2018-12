POL-HH: 181211-3. Einladung für Medienvertreter - Leiter des Landeskriminalamtes belobigt Zeugen

Hamburg (ots) - Zeit: 12.12.2018, 11:15 Uhr, Ort: Polizeipräsidium, Bruno-Georges-Platz 1, Hamburg-Winterhude

Der Leiter des Landeskriminalamtes Hamburg, Herr Frank-Martin Heise, belobigt morgen drei Zeugen, die auf mutmaßliche Einbrecher aufmerksam wurden und deren Beobachtungen und Angaben bei der Polizei zur Festnahme der Tatverdächtigen führte.

Ende Oktober bemerkte einer der Zeugen in einem Wohnhaus in Hamburg-Uhlenhorst, dass die Wohnungstür seiner Nachbarin aufgebrochen war. Zwei Männer, die er kurz zuvor im Hausflur angetroffen hatte, kamen ihm verdächtig vor. Er folgte ihnen und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen eines Funkstreifenwagens ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht. Die beiden anderen Zeugen bemerkten das auffällige Fluchtverhalten und verfolgten einen der Tatverdächtigen. Dabei riefen sie die Polizei und hielten währenddessen den Kontakt. So gelang es, die Tatverdächtigen festzunehmen (vgl. Pressemeldung 181029-1.).

Ohne die Mithilfe der Zeugen wäre die Festnahme der Täter vermutlich nicht zustande gekommen. Herr Heise wird die Zeugen für ihr couragiertes Verhalten belobigen. Sowohl der LKA-Leiter als auch die Zeugen stehen für O-Töne im Anschluss zur Verfügung.

