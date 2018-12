POL-HH: 181210-3. Zwei vorläufige Festnahmen nach Rollerdiebstahl in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 10.12.2018, 02:02 Uhr, Tatort: Hamburg-Neustadt, Jungfernstieg/Neuer Wall

Am heutigen Montagmorgen stellten Beamte des Polizeikommissariats (PK) 14 zwei 16-Jährige in der Straße Große Bleichen, wegen des Verdachts des Rollerdiebstahls. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall mit dem Funkstreifenwagen.

Die Besatzung eines Funkstreifenwagens des PK 14 bemerkte am heutigen Montagmorgen am Jungfernstieg/Neuer Wall zwei Jugendliche, die ohne Helm auf einem Roller fuhren. Beim Versuch, den Fahrer des Rollers anzuhalten, flüchtete dieser in entgegengesetzter Fahrbahnrichtung und entzog sich so der Kontrolle.

Im Rahmen einer Sofortfahndung konnten die beiden 16-Jährigen auf dem Roller in der Straße Große Bleichen erneut durch einen Funkstreifenwagen aufgenommen werden. Beim Überholmanöver verunfallte der Rollerfahrer mit dem Sozius, als er den Funkstreifenwagen rechtsseitig über den Bordstein überholen wollte, um sich einer Überprüfung zu entziehen. Dabei verletzten sich die Jugendlichen leicht.

Die beiden Jugendlichen sind verdächtig, den Roller mit Hilfe eines Kurzschlusses gestohlen zu haben.

Der Roller wurde sichergestellt und die Jugendlichen vorläufig festgenommen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat das für Jugendkriminalität zuständige Fachkommissariat des Landeskriminalamtes 184 übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Jo.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Pressestelle

Laura John

Telefon: 040/4286-56212

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg.de

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell