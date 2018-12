POL-HH: 181210-2. Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall mit Taxi in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots) - Unfallzeit: 09.12.2018, 22:00 Uhr Unfallort: Hamburg-Neustadt, Helgoländer Allee/Millerntorplatz

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend ist ein Fußgänger, dessen Identität bislang nicht bekannt ist, schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2)übernahm die Ermittlungen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Taxi (Mercedes) die Reeperbahn in Richtung stadteinwärts, als an der Kreuzung Millerntorplatz/Helgoländer Allee plötzlich ein Mann bei Rotlicht anzeigender Fußgängerampel auf die Fahrbahn lief.

Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Taxifahrer eine Kollision nicht mehr verhindern.

Der alkoholisierte Fußgänger wurde nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus transportiert und befindet sich seither in intensivmedizinischer Behandlung. Es besteht keine Lebensgefahr.

Der verletzte Fußgänger führte keine Ausweispapiere mit sich, sodass die Identität bislang unbekannt ist.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 4286-52931 bei der Verkehrsdirektion 22 zu melden.

Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes dauern an.

