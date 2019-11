POL-HS: Suche nach Vermisstem 54-Jährigem

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Ein 54-jähriger Mann aus Wegberg wird seit Samstag, 23. November, vermisst. Gegen 14.30 Uhr wurde er letztmalig von Angehörigen in seinem Haus an der Vinzenzstraße gesehen. Gegen 19 Uhr stellten Verwandte des Wegbergers dann fest, dass er nicht zuhause war. Seine Geldbörse, seinen Hausschlüssel sowie sein Handy ließ er zurück. Vermutlich ist er zu Fuß unterwegs. Aufgrund einer psychischen Erkrankung war er bis Samstagmorgen in stationärer Behandlung. Er benötigt regelmäßig Medikamente. Die bisherige Suche, auch unter Einsatz der Rettungshundestaffel, verlief erfolglos. Der Vermisste ist zirka 180 Zentimeter groß und schlank. Er hat blonde Haare und ist mit einer blauen Jeans, braunen Schuhen und einer braunen Wildlederjacke mit grauem Fellkragen bekleidet. Eventuell trägt er eine olivfarbene Kappe. Die Polizei bittet Personen, die den Mann gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Kriminalkommissariat 1 in Heinsberg zu melden.

