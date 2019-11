Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lagerhalle aufgebrochen

Geilenkirchen (ots)

Zwischen 23.50 Uhr am 26. November (Dienstag) und 00.10 Uhr am 27. November (Mittwoch) schnitten bislang unbekannte Täter ein Loch in ein Zaunelement und gelangten so auf ein Privatgelände an der Landstraße. Sie beschädigten eine Halle auf dem Gelände so, dass sie ins Gebäude eindringen konnten. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

