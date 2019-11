Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Dienstag (26. November), zwischen 11 Uhr und 16 Uhr, die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße auf. Anschließend entwendeten sie daraus Bargeld, Kleidung sowie eine Spielekonsole.

