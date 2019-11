Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Autos in Vorhalle in Brand gesetzt.

Hagen (ots)

In der Nacht zu Samstag brannten in der Reichsbahnstraße zwei Pkw. Kurz nach Mitternacht, gegen 00.05 Uhr standen ein VW Touran und ein 3er BMW, die in der Reichsbahnstraße parkten, plötzlich in Flammen. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr hatten die Flammen bereits den Frontbereich beider Pkw ergriffen. Zuvor hatte ein 37-jähriger Anwohner versucht, einen der Pkw selbst zu löschen. Dabei atmete er Rauchgase ein und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass die Feuer absichtlich gelegt worden sind. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, sich bei der Polizei Hagen zu melden. (tf)

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell