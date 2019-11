Polizei Hagen

POL-HA: 37-jähriger war ohne gültigen Führerschein und ohne Versicherung unterwegs.

Hagen (ots)

Am Samstagvormittag kontrollierte eine Polizeistreife einen Autofahrer in Altenhagen. Der 37-jährige war mit seinem Pkw auf der Boeler Straße unterwegs. Bei der anschließenden Überprüfung konnte er keinen gültigen Führerschein vorweisen. Zudem ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Wagen nicht versichert war, am Fahrzeug waren ausländische Kennzeichen angebracht. Der Mann musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen, auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. (tf)

