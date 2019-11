Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt.

Hagen (ots)

Am späten Freitagnachmittag kam es in Haspe zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Gegen 16.50 Uhr befuhr ein 30-jähriger mit seinem Pkw die Leimstraße und wollte nach rechts in die Berliner Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 42-jährigen Radfahrerin, die mit ihrem Mountainbike auf der Berliner Straße unterwegs war. Die Radfahrerin kam bei dem anschließenden Zusammstoß zu Fall und verletzte sich. Sie wurde am Unfallort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand leichter Sachschaden. (tf)

