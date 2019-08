Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Umgekippter landwirtschaftlicher Anhänger verursacht hohen Sachschaden und mehrstündige Sperrung

Hockenhem / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einer mehrstündigen Sperrung kam es am Freitagnachmittag ab etwa 14 Uhr auf der Talhausstraße in Hockenheim, nachdem der Anhänger einer landwirtschaftlichen Zugmaschine dort umgekippt war. Während eines Abbiegevorgangs kippte der mit Düngemittel beladene Anhänger zur Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen, wo er Hydraulik-Öl verlor. Zur Bergung musste ein Kran eingesetzt werden. Die Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn durch eine Firma und die Feuerwehr nahmen mehrere Stunden in Anspruch.

Der durch den Unfall entstandene Schaden an dem Anhänger und der Fahrbahn kann bislang nicht beziffert werden.

