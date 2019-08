Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin kollidiert mit Sprinter und wird schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Heidelberg (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 19 Uhr, kollidierte in der Pleikartsförster Straße, an der Einmündung zur Breslauer Straße, eine 56-jährige Radfahrerin mit einem Sprinter und wurde dabei schwer verletzt. Der 37-jährige Fahrer des Sprinters war von der Breslauer Straße in den Einmündungsbereich eingefahren und hatte dabei der Radfahrerin, die den Radweg in Richtung Speyerer Straße befuhr, die Vorfahrt genommen. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt eine Fraktur des Fußes. Sie wurde vor Ort von Rettungssanitätern versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Am Sprinter des Verursachers entstand durch den Zusammenstoß kein Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell