Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nach Stinkbombenwurf

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung durch Ausbringen einer reizenden übel riechenden Flüssigkeit ermitteln derzeit die Beamten des Polizeipostens Leimen.

Vermutlich eine unbekannte Person warf am Freitagmorgen eine mit Buttersäure gefüllte, mehrere Zentimeter große Glasampulle in den Wartebereich einer Bank in der Schwetzinger Straße. Gegen 10:00 Uhr breitete sich daraufhin im gesamten Haus ein derart intensiv übel riechender Gestank aus, dass das Gebäude, in welchem auch der örtliche Polizeiposten untergebracht ist, geräumt werden musste.

Insgesamt verließen 10 Bankbedienstete und 3 Polizeibeamte das Haus und warteten auf das Eintreffen der Feuerwehr. Die stinkende Substanz wurde von der Feuerwehr lokalisiert und schließlich neutralisiert. Messungen ergaben, dass es sich bei der Flüssigkeit um Buttersäure handelte. Anschließend wurde das Gebäude gelüftet, sodass dieses ab der Mittagszeit wieder betreten werden konnte.

Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde niemand verletzt, der Polizeiposten Leimen ermittelt dennoch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

