Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrradfahrer von Auto erfasst

Braunschweig (ots)

31.07.2019, 19.44 Uhr Braunschweig, Luisenstraße

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochabend auf der Luisenstraße.

Der 34-jährige Radler wollte aus der Cammanstraße kommend die Luisenstraße in Richtung Frankfurter Straße überqueren. Eine 42-jährige Frau befuhr zu diesem Zeitpunkt den rechten Fahrstreifen der Luisenstraße in Richtung stadteinwärts und verlangsamte ihre Fahrt aufgrund der rotzeigenden Ampel an der Kreuzung zur Frankfurter Straße.

Als die Ampel auf Grün sprang beschleunigte sie ihr Fahrzeug wieder und erfasste dabei den Fahrradfahrer, der sich gerade in ihrem Fahrstreifen befand. Der Mann wurde aufgrund des Zusammenstoßes auf die Straße geschleudert und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

