POL-OH: Unfallflucht

Geräteschuppen beschädigt

Mücke - In der Zeit zwischen Dienstag (19.11.), - 18:00 Uhr - und Mittwoch (20.11.) - 13:00 Uhr - wurde ein Geräteschuppen in der Hauptstraße in Flensungen beschädigt.

Vermutlich beschädigte ein bisher unbekannter Unfallverursacher beim Rückwärtsfahren oder Rangieren die Blechfassade eines an der Grundstücksgrenze befindlichen Geräteschuppens. Das Grundstück liegt direkt an der B276 und wird nur von einem schmalen Gehweg von der Fahrbahn getrennt.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 EUR zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld)

Stephan Müller Pressesprecher

