Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

Fulda - Ein blauer VW Golf-GTE wurde am Mittwoch (20.11.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Golf war in der Zeit von 08.05 Uhr bis 09.20 Uhr in Fulda auf einem Parkplatz vor dem "Kurfürst" ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher mit einem schwarzen SUV unterwegs war, beschädigte den Golf vermutlich, als er vorwärts in die Parkbox neben dem Golf einparkte. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

