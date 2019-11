Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Autohaus - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Autohaus

Lauterbach - In der Nacht zu Freitag (22.11.), gegen 03:45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Autohaus in der Fritz-Ebel-Allee ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zu den Geschäftsräumen. Die Diebe stahlen eine Geldkassette, in welcher sich ein niedriger Bargeldbestand befand. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld - Im Laufe des Donnerstagmittags (21.11.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Carl-Benz-Weg ein. Die Täter verschafften sich über einen Wintergarten Zugang zum Haus und durchsuchten dieses. Angaben über das Diebesgut und den entstandenen Sachschaden liegen noch nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

