POL-OH: "SENIOREN SIND AUF ZACK" am kommenden Samstag im Gemeindezentrum Neuhof

OSTHESSEN/NEUHOF. Immer wieder versuchen Betrüger mit unterschiedlichsten Maschen an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Von vermeintlichen Enkeln oder Verwandten in einer finanziellen Notlage, über "Falsche Polizeibeamte" die das Ersparte vor Einbrechern schützen wollen, bis hin zum Betrug beim Online-Banking: Mit perfiden Tricks missbrauchen Straftäter das Vertrauen von meist lebensälteren Bürgerinnen und Bürgern, beispielsweise in ihre Familien oder in die Polizei.

Um die Menschen in Osthessen im Hinblick auf solche Maschen zu sensibilisieren, aber auch auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen, hat die osthessische Polizei im vergangenen Jahr die Präventionskampagne "SENIOREN SIND AUF ZACK" ins Leben gerufen. Seither konnten sich viele Bürgerinnen und Bürger bei mehreren Großveranstaltungen und Fachvorträgen rund um die Themen der Kriminal- und Verkehrsprävention informieren.

Am kommenden Samstag, 23. November 2019, macht die Präventionskampagne "SENIOREN SIND AUF ZACK" halt in Neuhof. In der Zeit von 14:30 Uhr bis 17 Uhr veranstaltet die Gemeinde Neuhof in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Osthessen eine Informationsveranstaltung im Gemeindezentrum Neuhof, Hanauer Straße 4, 36119 Neuhof. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich bei Fachvorträgen und an Informationsständen umfassend über Themen der Kriminal- und Verkehrsprävention informieren und beraten lassen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de

