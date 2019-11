Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw

SCHWARZBACH. Am Mittwochmorgen (20.11.), gegen 8 Uhr, kam es zwischen Rödergrund und Schwarzbach zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren. Die 47-jährige Fahrerin eines Opel Astra aus dem Landkreis Fulda geriet, vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit zwei entgegenkommenden Pkw. Bei dem Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. An den beteiligten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 14.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Hilders

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell