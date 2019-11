Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzungsmeldung: Personenfahndung nach dem 56-jährigen Peter Meyer aus Ronshausen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ergänzungsmeldung: Personenfahndung nach dem 56-jährigen Peter Meyer aus Ronshausen

RONSHAUSEN. Die Polizei sucht weiterhin nach dem 56-jährige Peter Meyer aus Ronshausen.

Herr Meyer wurde erst vor wenigen Tagen in einem Lebensmittelmarkt in Ronshausen und in der Ortslage von Nentershausen gesehen. Daher steht zu vermuten, dass er sich weiterhin im Raum Ronshausen / Nentershausen befindet. Vermutlich nächtigt er in Hütten, Viehunterständen oder ähnlichem in einem dortigen Waldgebiet. In Anbetracht der niedrigen Temperaturen ist eine akute Gesundheitsgefährdung zu befürchten.

Daher bittet die Polizei die Bevölkerung nochmals um Unterstützung:

Wer hat Herrn Meyer gesehen oder kann sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Der Vermisste ist circa 170 cm groß, hager, hat mittellange graue Haare und einen grauen Vollbart. Zudem trägt er eine Brille und ist meist dunkel gekleidet.

Bei Antreffen des Herrn Meyer wird gebeten, unverzüglich die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Ursprungsmeldung: Personenfahndung nach dem 56-jährigen Peter Meyer aus Ronshausen

RONSHAUSEN. Seit dem 30.09.2019 wird der 56-jährige Peter Meyer aus 36217 Ronshausen vermisst. An diesem Tag verließ er sein gewohntes Umfeld und ist seither nicht mehr zurückgekehrt. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Herr Meyer könnte sich nach derzeitigem Erkenntnisstand im Bereich Ronshausen in Hütten, Viehunterständen oder ähnlichem aufhalten und dort nächtigen. In Anbetracht der niedrigen Nachttemperaturen ist eine akute Gesundheitsgefährdung zu befürchten.

Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung.

Wer hat Herrn Meyer gesehen oder kann sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Der Vermisste ist circa 170 cm groß, hager, hat mittellange graue Haare und einen grauen Vollbart. Zudem trägt er eine Brille und ist meist dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Telefon 06623/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Dominik Möller, Pressesprecher

