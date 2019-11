Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bulderner Straße/ Einbruchsversuch am Sportplatz

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Sonntagmorgen (3. November) zwischen 7 und 9.30 Uhr versucht, in das Kassenhäuschen am Sportplatz an der Bulderner Straße in Senden einzubrechen. Der oder die Täter beschädigten die Tür sowie ein Fenster und richteten Sachschaden an. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell