Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Altenhammstraße/ Autos aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz Westerwinkel in Ascheberg-Herbern sind am Sonntag (3. November) im Zeitraum zwischen 15.40 und 16.30 Uhr zwei Pkw aufgebrochen worden. Der oder die Täter stahlen aus einem VW Golf eine Handtasche samt Geldbörse sowie aus einem Seat Ibiza ein Portemonnaie. Wer etwas beobachtet hat wird gebeteen, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

