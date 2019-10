Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Geschädigte nach Unfall gesucht

Vreden (ots)

Am Mittwoch beschädigte ein 86-jähriger Autofahrer aus Vreden gegen 17.15 Uhr auf dem Sparkassenparkplatz an der Winterswyker Straße einen schwarzen VW Golf und fuhr davon. Ein Zeuge hatte dies beobachtet, so dass der Mann schnell ermittelt werden konnte. Leider sind weder das Kennzeichen des schwarzen VWs noch die Personalien des oder der Geschädigten bekannt. Er oder sie wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu wenden.

