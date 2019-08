Polizei Paderborn

POL-PB: Leiche vom Habichtsee obduziert

Paderborn (ots)

(mb) Auch die Obduktion des am letzten Freitag am Habichtsee aufgefundenen Leichnams (Polizeiberichte vom 09. und 12.08.2019) hat am Mittwoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden erbracht. Die Gerichtsmediziner nahmen Proben, um über die DNA des Mannes dessen Identität abschließend zu klären. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden erst in einigen Tagen vorliegen.

