POL-COE: Senden, Bösensell, Am Dorn, Autohof/ Frau vom Lkw überrollt

Tödlich verletzt wurde eine 54-jährige Frau aus Bad Oldesloe am frühen Montagmorgen (04.11.) gegen 04.05 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände des Autohofes in Sendden-Bösensell. Nach ersten Ermittlungen hatte die dunkel gekleidete Frau das Tankstellengebäude verlassen und war vom Lkw eines 41-jährigen Mannes aus Remscheid überrollt worden. Derzeit läuft die Unfallaufnahme. Die Unfallstelle ist abgesperrt. Der Autohof hat weiterhin geöffnet. Notfallseelsorger kümmern sich um die Reisegruppe der Verstorbenen, in der sich auch Angehörige der Frau befinden.

