Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Münsterstraße

Schwerer Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 02.11.2019, um 20.02 Uhr, betrat eine unbekannte männliche Person eine Tankstelle in Billerbeck auf der Münsterstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld und einer Tasche. Danach flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Sandweg. Der unbekannte Mann sprach Deutsch, aber nicht akzentfrei. Eine Videoaufnahme der Tat konnte vor Ort bereits eingesehen werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Unmaskiert - Männliche Person - Ca. 30 Jahre alt - Ca 175cm groß - Normale Statur - Bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, die Kapuze trug er auf dem Kopf und ins Gesicht gezogen;dunkler Hose, braunen Schuhen und weißen Socken. - Nach der Tat führte er die geforderte Tasche mit Bargeld bei sich (weiße Papiertasche DIN A4).

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

