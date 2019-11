Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Große Viehstraße, Mülltonnenbrand

Coesfeld (ots)

Am 03.11.2019, um 01:15 Uhr, kam es zu einem Brand von drei Mülltonnen, welche in einem Innenhof, im Bereich Grosse Viehstraße in Coesfeld, unmittelbar vor einer Hauswand abgestellt standen. Der Brand wurde durch einen Anwohner festgestellt, welcher die Feuerwehr alarmierte. Die Mülltonnen wurden komplett zerstört, an der Hauswand entstand leichter Sachschaden. Die Brandermittlungen dauern an.

