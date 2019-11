Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Berger - Verkehrsunfall mit Personenschaden -

Am 01.11.2019, gegen 11:40 Uhr, befuhr eine 57-jährige Bochumerin mit ihrem dreirädrige Kfz die Straße Berger (K2), in Fahrtrichtung Nordkirchen, aus Fahrtrichtung Selm kommend. Ihr Ehemann befand sich mit seinem Kraftrad unmittelbar vor ihr. Beide beabsichtigten rechts auf das Gelände eines Biker-Treffs abzubiegen. Als der vor ihr fahrende Ehemann abbremste, bemerkte die Bochumerin dieses zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Kraftrad auf und stürzte. Sie wurde schwer verletzt in das Krankenhaus Lünen verbracht.

