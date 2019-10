Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Erneut Balkon mit Feuerwerkskörper beschossen; Leonberg-Eltingen: Einbrecher macht reiche Beute; Leonberg-Eltingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Ramtel: Erneut Balkon mit Feuerwerkskörper beschossen

Erneut wurde in Leonberg ein Balkon mit Feuerwerkskörpern beschossen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag gegen 22:40 Uhr im August-Lämmle-Weg und wurde erst am Folgetag angezeigt. In derselben Nacht wurde gegen 23:45 Uhr ein Wohnhaus in Vesouler Straße in Leonberg mit einer Silvesterrakete beschossen und ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Gerlingen (wir berichteten am 22.10.2019 um 11:09 Uhr). Bei dem jetzt bekannt gewordenen weiteren Fall nahmen Anwohner einen Knall und ein rotes Leuchten vor der Wohnung wahr. Beim Nachschauen entdeckten sie, dass auf ihrem Balkon die Grillabdeckung brannte. Nachdem das Feuer gelöscht war, fanden sie auch Teile einer Rakete auf dem Balkon. Durch den Feuerwerkskörper war außerdem das Fenster und die Jalousie beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Etwa eine halbe Stunde später beobachteten die Beiden dann, wie vor dem Gebäude ein silberfarbener Opel Corsa anhielt. Ein solches Fahrzeug war bereits im Zusammenhang mit den anderen Fällen aufgefallen. Auf dem Beifahrersitz konnte man ein Glimmen wahrnehmen, bevor erneut eine Rakete auf das Wohnhaus zuflog. Der Opel fuhr anschließend sofort weg. Das Polizeirevier Leonberg bittet unter Tel. 07152/605-0 um Zeugenhinweise.

Leonberg-Eltingen: Einbrecher macht reiche Beute

Am Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 21:05 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in Leonberg gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Lobensteiner Straße. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge entwendete er Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152/605-0 melden.

Leonberg-Eltingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand abgestellten Dacia in Leonberg in der Friedhofstraße und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Schaden wurde am Mittwoch gegen 15:00 Uhr festgestellt. Vermutlich blieb der Unbekannte beim Vorbeifahren an dem Dacia hängen und beschädigte dabei die linke Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen sich unter Tel. 07152/605-0 zu melden.

