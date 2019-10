Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 8/ Weissach: Unfälle nach Verlust mehrerer Fahrräder - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am frühen Dienstagmorgen gegen 05:00 Uhr auf der A 8 Stuttgart-Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim mehrere Fahrräder verloren, die in der Folge auf dem linken Fahrstreifen liegen blieben. Mindestens sieben Autofahrer überfuhren anschließend die Hindernisse und an ihren Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Verlierer der Fahrräder geben können sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion, Tel. 0711/6869-0, in Verbindung zu setzen.

