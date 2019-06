Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Tempo 30: Mehr als doppelt so schnell unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Bielefeld haben am Mittwoch, 12.06.2019, Geschwindigkeitsmessungen an einem Schulweg in Oldentrup durchgeführt. Dabei war eine Autofahrerin mit 79 km/h unterwegs.

Die Polizisten hatten am Mittwochmorgen eine Kontrollstelle an der Oldentruper Straße in Höhe der Straßeneinmündung Spannbrink eingerichtet. Sie überprüften die gefahrenen Geschwindigkeiten mittels eines Lasermessgeräts. An dem Streckenabschnitt beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Nähe der Grundschule Oldentrup 30 km/h.

Insgesamt stellten die Beamten 20 Geschwindigkeitsverstöße fest. Davon ahndeten sie 13 Verstöße mit einem Verwarnungsgeld und sieben mit einer Verkehrsordnungswidrigkeiten Anzeige. Unter den Anzeigen erwarteten eine Autofahrerin und ein Fahrer ein befristetes Fahrverbot.

Gleich das erste Auto war das schnellste Fahrzeug, das ins Visier der Polizisten geriet. Eine 28-jährige Bielefelderin war in ihrem Audi mit 82 km/h in dem 30-km/h Bereich gemessen worden. Abzüglich der Messtoleranz warfen die Beamten ihr vor, mit 79 km/h gefahren zu sein und die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 49 km/h überschritten zu haben. Die Bielefelderin, die selbst mit einem schulpflichtigen Kind in ihrem Auto unterwegs war, erwartet ein Bußgeld, zwei Punkte im Flensburger Verkehrsregister und ein einmonatiges Fahrverbot.

